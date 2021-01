Berlusconi ricoverato per accertamenti cardiaci: salta udienza al processo Ruby (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per un problema cardiaco. Il Cavaliere è stato portato al Centro Cardio Toracico, ospedale specializzato del Principato (websource)L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per problemi cardiaci. Lo ha annunciato il suo medico personale, il dottor Alberto Zangrillo. E’ stato lui a decidere il ricovero dell’ex cavaliere a Monaco, per un “problema cardiaco aritmologico”. “Nella giornata di lunedì – ha spiegato Zangrillo – ho fatto visita a Berlusconi nel sud della Francia, dove risiede temporaneamente in questo periodo”. Il medico ha spiegato di aver imposto il ricovero immediato. Ma è stato deciso di non rientrare in Italia per evitare rischi dovuti allo stress del viaggio. ... Leggi su instanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’ex presidente del Consiglio Silvioè statoa Monaco per un problema cardiaco. Il Cavaliere è stato portato al Centro Cardio Toracico, ospedale specializzato del Principato (websource)L’ex presidente del Consiglio Silvioè statoa Monaco per problemi. Lo ha annunciato il suo medico personale, il dottor Alberto Zangrillo. E’ stato lui a decidere il ricovero dell’ex cavaliere a Monaco, per un “problema cardiaco aritmologico”. “Nella giornata di lunedì – ha spiegato Zangrillo – ho fatto visita anel sud della Francia, dove risiede temporaneamente in questo periodo”. Il medico ha spiegato di aver imposto il ricovero immediato. Ma è stato deciso di non rientrare in Italia per evitare rischi dovuti allo stress del viaggio. ...

