Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema cardiaco. «Sono in buone condizioni, controlli di routine» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardio toracico, ospedale specializzato del Principato. Lo ha detto il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo. Oggi era atteso per una deposizione spontanea al processo Ruby-ter

