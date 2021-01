Berlusconi ricoverato a Monaco per accertamenti (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti. È quanto confermano fonti del partito i quali assicurano che il Cavaliere "tornerà a casa entro pochi giorni". "Sono andato di persona visitare Silvio Berlusconi, lunedì, e, dopo averlo dopo averlo visitato, ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia", ha dichiarato il medico di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo. Leggi su agi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Il leader di Forza Italia Silvioè statoall'Ospedale Cardiotoracico diper. È quanto confermano fonti del partito i quali assicurano che il Cavaliere "tornerà a casa entro pochi giorni". "Sono andato di persona visitare Silvio, lunedì, e, dopo averlo dopo averlo visitato, ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato diperché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia", ha dichiarato il medico di Silvio, Alberto Zangrillo.

Adnkronos : ++#Berlusconi ricoverato in ospedale++ - repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - fisco24_info : Berlusconi ricoverato a Monaco per accertamenti: AGI - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricovera… - TuttoMercatoWeb : Silvio Berlusconi ricoverato a Montecarlo per un problema cardiaco aritmologico -