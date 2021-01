Barbara d’Urso: nuova fiction in arrivo? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Barbara d’Urso ha ripreso in questa settimana il lavoro alla guida dei suoi programmi su Canale 5, ma secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero nuovi progetti per il futuro. Tra questi, forse, anche una nuova fiction dopo il successo de “La dottoressa Giò”. Barbara d’Urso è tornata alla guida di Pomeriggio 5 e Domenica Live, in attesa della prima puntata del 2021 di Live! Non è la d’Urso, in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha ripreso in questa settimana il lavoro alla guida dei suoi programmi su Canale 5, ma secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero nuovi progetti per il futuro. Tra questi, forse, anche unadopo il successo de “La dottoressa Giò”.è tornata alla guida di Pomeriggio 5 e Domenica Live, in attesa della prima puntata del 2021 di Live! Non è la, in Articolo completo: dal blog SoloDonna

