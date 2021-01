Barbara D’Urso, il dramma in diretta: il tumore che le ha portato via la mamma (Di giovedì 14 gennaio 2021) Barbara D’Urso ha commosso tutti, parlando in diretta del tumore che ha portato via la sua mamma, un dolore che la conduttrice non è mai riuscita a superare. Un momento davvero molto commovente a Pomeriggio 5, si parla di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, che solo ieri ha svelato di aver avuto un tumore, scoperto lo scorso luglio, dal quale è finalmente guarita. Una notizia tenuta nascosta per ben sette mesi, che ha rivelato solo quando è guarita ufficialmente dalla malattia. La notizia ha toccato da vicino Barbara D’Urso. LEGGI ANCHE>>>Jovanotti, rompe il silenzio e racconta il dramma della figlia LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso si toglie ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha commosso tutti, parlando indelche havia la sua, un dolore che la conduttrice non è mai riuscita a superare. Un momento davvero molto commovente a Pomeriggio 5, si parla di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, che solo ieri ha svelato di aver avuto un, scoperto lo scorso luglio, dal quale è finalmente guarita. Una notizia tenuta nascosta per ben sette mesi, che ha rivelato solo quando è guarita ufficialmente dalla malattia. La notizia ha toccato da vicino. LEGGI ANCHE>>>Jovanotti, rompe il silenzio e racconta ildella figlia LEGGI ANCHE>>>si toglie ...

