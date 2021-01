Atletica | Assoluti 2021 riassegnati a Rovereto La Spezia o Molfetta per il 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) I Campionati Italianidileggera delsono stati assegnati a, in vista della due giorni tra il 25 e il 27 giugno. La Fidal ha comunicato la scelta menzionata, accantonando la possibilità di consegnare l’evento a La, città che ha confermato comunque la propria disponibilità per il futuro. Disponibilità affermata anche da, località pugliese, in riferimento al. Il comune trentino diospiterà dunque il prestigioso evento di, in un estate densa di appuntamenti importanti, Coronavirus permettendo. Quella diè però una riconferma, dopo una decisione precedentemente esplicitata dalla Fidal stessa. SportFace.