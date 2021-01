Atalanta, bene il primo passo in Coppa. Riflessioni su Miranchuk, Maehle, Sutalo (e Caldara) e Lammers (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Atalanta ha fatto il suo dovere. Il Cagliari molto meno, ma quel che conta era passare il turno, fare il primo passo su una strada che non si sa dove potrà portare, ma intanto va percorsa perché il tabellone l’ha … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ha fatto il suo dovere. Il Cagliari molto meno, ma quel che conta era passare il turno, fare ilsu una strada che non si sa dove potrà portare, ma intanto va percorsa perché il tabellone l’ha …

infoitsport : Atalanta, bene il primo passo in Coppa. Riflessioni su Miranchuk, Maehle, Sutalo (e Caldara) e Lammers - luckymooon : Molto bene le nostre seconde linee! Lucho Muriel sfavillante, rapidità e tecnica sopraffina, lo zar Miranchuk c'è,… - GFabrygherardi : #Miranchuk deve essere piu cattivo... Piu determinazione #Atalanta bene primo tempo #AtalantaCagliari - LukeRedblack : Fortunatamente dopo Cagliari abbiamo una settimana libera per allenarci bene per l’Atalanta...fondamentale. - Group8g : Cazzo come gioca bene #Atalanta #CoppaItalia #AtalantaCagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta bene Atalanta, bene il primo passo in Coppa. Riflessioni su Miranchuk, Maehle, Sutalo (e Caldara) e Lammers L'Eco di Bergamo Atalanta, Muriel: «La mia allegria mi permette di stare tranquillo»

Luis Muriel, attaccante dell’ Atalanta, ha parlato al termine della partita di Coppa Italia contro il Cagliari vinta per 3-1 con una rete segnata proprio dal colombiano. «Approfitto quando mi danno l’ ...

Atalanta-Cagliari 3 a 1, i nerazzurri ai quarti di Coppa Italia

I nerazzurri manovrano bene e ottengono risultati al 43’ con Miranchuk, in rete. Nella ripresa il pareggio del Cagliari, ma Muriel e Sutalo vanno a segno. Dominio incontrastato e qualche svarione ...

Luis Muriel, attaccante dell’ Atalanta, ha parlato al termine della partita di Coppa Italia contro il Cagliari vinta per 3-1 con una rete segnata proprio dal colombiano. «Approfitto quando mi danno l’ ...I nerazzurri manovrano bene e ottengono risultati al 43’ con Miranchuk, in rete. Nella ripresa il pareggio del Cagliari, ma Muriel e Sutalo vanno a segno. Dominio incontrastato e qualche svarione ...