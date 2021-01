Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Lunedì 18 Gennaio 2021

(Di giovedì 14 gennaio 2021)UPAS della puntata del 18Episodio numero 5.611 Filippo vuole tentare la fuga, ma Leonardo potrebbe compromettere la riuscita del suo piano. Cerruti affronta Sarti con grande determinazione con risultati decisamente opposti a quelli immaginati. La linea editoriale della radio in cui lavora Michele potrebbe subire dei cambiamenti imprevisti. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio Sabbioni, Produttore esecutivo FremantleMedia Renata Anzano, Produttore esecutivo CPTV Napoli Cinzia Guzzi, Produttore Rai Fiction ...

POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 15 gennaio: Lara continua ad ingannare Roberto - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #15gennaio - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 14 gennaio - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Tutti in ansia per loro, cosa succederà? - infoitcultura : Anticipazioni Un posto al sole soap dal 18 al 22 gennaio: Filippo fugge dai sequestratori -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni POSTO

Crisi di Governo dopo strappo Renzi: i 6 scenari. Conte al Quirinale: no dimissioni, fiducia in Parlamento lunedì-martedì. Responsabili al posto di Iv?Roberto e Serena si scontreranno apertamente per il pagamento del riscatto di Filippo, mentre Lara cercherà di aiutarli a risolvere la (...) ...