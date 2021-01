5G e video 8K: il nuovo Samsung Galaxy S21 non tradisce le aspettative (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bruciando la concorrenza e con quasi due mesi di anticipo sulla tradizionale data di lancio, Samsung ha annunciato durante il Ces il nuovo Galaxy S21, lo smartphone di punta per il 2021. Una mossa, quella del colosso coreano, che manifesta la voglia di accelerare non solo nell’adozione del 5G ma anche nell’offrire agli utenti un ecosistema sempre più ampio di servizi e dispositivi connessi in cui lo smartphone diventa l’hub principale. I modelli annunciati e già disponibili all’acquisto anche nel mercato italiano sono tre: Galaxy S21 5G, S21+ 5G e S21 Ultra 5G, entrambi propongono un design che si discosta dal precedente esercizio di stile ma mantenendo sempre un’impronta riconoscibile. I punti di forza Due gli aspetti più evidenti: il reparto fotografico posteriore è stato fuso con la scocca rendendo il look più ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bruciando la concorrenza e con quasi due mesi di anticipo sulla tradizionale data di lancio,ha annunciato durante il Ces ilS21, lo smartphone di punta per il 2021. Una mossa, quella del colosso coreano, che manifesta la voglia di accelerare non solo nell’adozione del 5G ma anche nell’offrire agli utenti un ecosistema sempre più ampio di servizi e dispositivi connessi in cui lo smartphone diventa l’hub principale. I modelli annunciati e già disponibili all’acquisto anche nel mercato italiano sono tre:S21 5G, S21+ 5G e S21 Ultra 5G, entrambi propongono un design che si discosta dal precedente esercizio di stile ma mantenendo sempre un’impronta riconoscibile. I punti di forza Due gli aspetti più evidenti: il reparto fotografico posteriore è stato fuso con la scocca rendendo il look più ...

