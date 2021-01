VIDEO Juventus-Genoa 3-2 d.t.s., Highlights, gol e sintesi: Rafia regala i quarti ai bianconeri nei tempi supplementari (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una vittoria più sofferta del previsto per la Juventus di Andrea Pirlo, impegnata nell’ottavo di finale di Coppa Italia 2021 di calcio. All’Allianz Stadium i bianconeri affrontavano il Genoa e i pronostici erano nettamente a loro favore. Il calcio, però, è strano e la vittoria nei tempi supplementari della Vecchia Signora per 3-2 lo dimostra. Campioni d’Italia avanti 2-0 dopo 23? grazie ai gol di Kulusevski e di Morata, che sembravano aver messo in discesa il confronto. La realizzazione, però, di Czyborra al 28? ha riaperto i giochi. Una Juve non troppo convincente e nella ripresa il gol del pari firmato da Melegoni al 74? ha costretto la formazione di Pirlo a giocarsi la qualificazione nell’extra-time. E’ arrivata al 104? la rete del giovane tunisino Rafia, su assist di Morata, a ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una vittoria più sofferta del previsto per ladi Andrea Pirlo, impegnata nell’ottavo di finale di Coppa Italia 2021 di calcio. All’Allianz Stadium iaffrontavano ile i pronostici erano nettamente a loro favore. Il calcio, però, è strano e la vittoria neidella Vecchia Signora per 3-2 lo dimostra. Campioni d’Italia avanti 2-0 dopo 23? grazie ai gol di Kulusevski e di Morata, che sembravano aver messo in discesa il confronto. La realizzazione, però, di Czyborra al 28? ha riaperto i giochi. Una Juve non troppo convincente e nella ripresa il gol del pari firmato da Melegoni al 74? ha costretto la formazione di Pirlo a giocarsi la qualificazione nell’extra-time. E’ arrivata al 104? la rete del giovane tunisino, su assist di Morata, a ...

