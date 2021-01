Un Posto al Sole, anticipazioni 13 gennaio: Filippo e Leonardo in pericolo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco le anticipazioni della soap Un Posto al Sole inerenti la puntata che andrà in onda mercoledì 13 gennaio 2021, con Leonardo e Filippo che verranno rapiti da alcuni malviventi,… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco ledella soap Unalinerenti la puntata che andrà in onda mercoledì 132021, conche verranno rapiti da alcuni malviventi,… L'articolo proviene da MeteoWeek.

zazoomblog : Un posto al sole ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - #posto #vedere #replica #dell’ultima - micvicio : Non ho avuto una chiara percezione delle dimensioni dell'emergenza pandemica, finché non mi sono accorto che, a poc… - Notiziedi_it : Nina Soldano lascia Un posto al sole: ‘Non è una mia scelta’ - zazoomblog : Trame Un Posto al Sole: Alex parte per la Spagna. Lascerà Vittorio? - #Trame #Posto #Sole: #parte #Spagna. - paradisoa1 : RT @orporick: (Da anni sogno un crossover tra Un Posto al Sole e The Walking Dead. Rick Grimes a palazzo Palladini.) -