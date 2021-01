Trieste, chiede di indossare la mascherina: anziano picchiato da due minorenni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) commenta E' stato aggredito da due minorenni perché ha chiesto loro di indossare la mascherina . È successo a un anziano di Trieste , Paolo Valenti conosciuto nella sua città con il soprannome di ' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) commenta E' stato aggredito da dueperché ha chiesto loro dila. È successo a undi, Paolo Valenti conosciuto nella sua città con il soprannome di ' ...

La Regione Friuli Venezia Giulia ha applicato il regime dei ristori alle imprese danneggiate dal Covid in maniera discriminatoria, privilegiando le aziende totalmente friulane, senza rispettare la lib ...

E' stato aggredito da due minorenni perché ha chiesto loro di indossare la mascherina. È successo a un anziano di Trieste, Paolo Valenti conosciuto nella sua città con il soprannome di "nonno paletta" ...

La Regione Friuli Venezia Giulia ha applicato il regime dei ristori alle imprese danneggiate dal Covid in maniera discriminatoria, privilegiando le aziende totalmente friulane, senza rispettare la lib ...