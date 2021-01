Torre Annunziata | coppia nascondeva droga in casa | scoperti dal Nucleo Cinofili

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri della Sezione Radiomobile, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, nel corso di controlli ahanno arrestato due conviventi, una 26enne e un 30enne già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno rinvenuto nell’abitazione dei due, precisamente nella camera da letto, 143 grammi di marijuana, materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente e 640 euro in contante ritenuto provento illecito. Determinante per il ritrovamento dello stupefacente l’operato di Holly, il pastore tedesco del, che è riuscito a individuare il materiale illecito nascosto in diversi punti della. I carabinieri ora cercando di stabilire per conto di chi detenevano ...