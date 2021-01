Teresa Cherubini | “Ecco come ho scoperto di avere il tumore” | fate attenzione a questo sintomo

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), la figlia di Lorenzo Jovanotti, ha sconfitto un linfoma di Hodgkin. Ildel sistema linfatico aveva iniziato ad attaccarla ad agosto del 2019 con un prurito alle gambe. Dopo l'aggravarsi delle sue condizioni, gli accertamenti e da lì, la scoperta della malattia. Jovanotti ha pubblicato un post in cui precisa diuna figlia che è stata "pazzesca": "Oggi la miaha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca.vi copio qui il suo post di IG". La notizia è stata accolta con gioia e con grande sorpresa dai fan di Jovanotti e di sua figlia. Parole di grande maturità e di orgoglio, quelle di, che rivela: ...

La musica e lo spettacolo abbracciano la famiglia Cherubini dopo la bella notizia: Teresa, la 22enne figlia di Jovanotti e Francesca Valiani, è ..."La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l'ora di ricominciare a vivere", scrive Teresa ...