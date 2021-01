“Signorini stavolta è nei guai!”. GF Vip, povera Dayane: dopo il videomessaggio della mamma è il fratello a scagliarsi contro la produzione: “Con che coraggio…”. Cosa è successo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) C’è chi dice che stavolta Alfonso Signorini e il suo team l’hanno combinata grossa. Insomma, la domanda è chiara: che bisogno c’era di andare a scavare nell’infanzia tremenda di Dayane Mello, dando alla madre che non vede da circa 15 anni la possibilità di comparire e di destabilizzare la figlia e tutta la famiglia con dichiarazioni che smentiscono tutti i racconti resi al Grande fratello Vip? Beh, semplicemente è televisione, baby. L’attacco del fratello Juliano non si è fatto attendere: chiede innanzitutto il diritto di replica alle “bugie” della donna che si è rifatta viva tramite un videomessaggio proprio ora che la figlia è diventata popolarissima grazie al reality di Canale 5. “È davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) C’è chi dice cheAlfonsoe il suo team l’hanno combinata grossa. Insomma, la domanda è chiara: che bisogno c’era di andare a scavare nell’infanzia tremenda diMello, dando alla madre che non vede da circa 15 anni la possibilità di comparire e di destabilizzare la figlia e tutta la famiglia con dichiarazioni che smentiscono tutti i racconti resi al GrandeVip? Beh, semplicemente è televisione, baby. L’attacco delJuliano non si è fatto attendere: chiede innanzitutto il diritto di replica alle “bugie”donna che si è rifatta viva tramite unproprio ora che la figlia è diventata popolarissima grazie al reality di Canale 5. “È davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo ...

