«Renzi vuole solo rompere, proprio come Bertinotti» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Altro che picconatore: Matteo Renzi è come Fausto Bertinotti. Romano Prodi sceglie un paragone a lui molto caro (e personale) per definire l’atteggiamento politico del leader di Italia Viva. Lo ha fatto nel corso del suo collegamento a DiMartedì, su La7, nel quale si è inevitabilmente parlato della crisi di governo. L’ex Presidente del Consiglio trova delle analogie tra il comportamento Renziano e quello di un suo ex alleato di governo. E non era di certo un complimento. Il tutto sembra esser stato compreso anche dagli italiani che hanno risposto al sondaggio di Di Martedì. Interrogato da Giovanni Floris sulla situazione (di stallo) politica all’interno delle esecutivo, Romano Prodi decide di utilizzare il paragone più scomodo che rimanda alla sua esperienza a Palazzo Chigi: «Nella politica si media ma bisogna essere ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Altro che picconatore: MatteoFausto. Romano Prodi sceglie un paragone a lui molto caro (e personale) per definire l’atteggiamento politico del leader di Italia Viva. Lo ha fatto nel corso del suo collegamento a DiMartedì, su La7, nel quale si è inevitabilmente parlato della crisi di governo. L’ex Presidente del Consiglio trova delle analogie tra il comportamentoano e quello di un suo ex alleato di governo. E non era di certo un complimento. Il tutto sembra esser stato compreso anche dagli italiani che hanno risposto al sondaggio di Di Martedì. Interrogato da Giovanni Floris sulla situazione (di stallo) politica all’interno delle esecutivo, Romano Prodi decide di utilizzare il paragone più scomodo che rimanda alla sua esperienza a Palazzo Chigi: «Nella politica si media ma bisogna essere ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - repubblica : Prodi: 'Renzi come Bertinotti, vuole solo rompere' - fattoquotidiano : Prodi a La7: “Renzi vuole fare come Bertinotti, rompere. La crisi di governo ora è inconcepibile” - magistravulnera : E se berlusconi avesse pagato renzi per aprire la crisi? Così puó fare il salvatore della patria e consolidare una… - GPiziarte : Prodi, non lo segue e colpisce ironizzando pesantemente: 'Se Conte vuole fare il Ponte sullo Stretto, Renzi chiede… -