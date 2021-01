Raoul Bova si racconta: “Made in Italy”, gli anni difficili e la rinascita (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Attore talentuoso e di grande successo, sex symbol molto amato dal pubblico italiano: Raoul Bova ha trascorso anni fantastici dal punto di vista professionale, eppure anche per lui è arrivato il momento di affrontare le tenebre. Grazie all’amore della sua famiglia ha trovato la forza per risollevarsi, e ora è pronto a tornare in scena. Protagonista della nuova fiction Made in Italy, in cui veste i panni del grande stilista Giorgio Armani, l’attore si racconta a tutto tondo in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. E finalmente affronta apertamente il suo periodo buio, gli anni difficili che lo hanno segnato profondamente, sul fronte personale. “Ho toccato il fondo e la sfida è stata non naufragare” – ha rivelato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Attore talentuoso e di grande successo, sex symbol molto amato dal pubblico italiano:ha trascorsofantastici dal punto di vista professionale, eppure anche per lui è arrivato il momento di affrontare le tenebre. Grazie all’amore della sua famiglia ha trovato la forza per risollevarsi, e ora è pronto a tornare in scena. Protagonista della nuova fictionin, in cui veste i pdel grande stilista Giorgio Armani, l’attore sia tutto tondo in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. E finalmente affronta apertamente il suo periodo buio, gliche lo hanno segnato profondamente, sul fronte personale. “Ho toccato il fondo e la sfida è stata non naufragare” – ha rivelato ...

zazoomblog : Raoul Bova si racconta: “Made in Italy” gli anni difficili e la rinascita - #Raoul #racconta: #“Made #Italy” - Notiziedi_it : Made in Italy, Raoul Bova: ‘Ho toccato il fondo’ - zazoomblog : Made in Italy anticipazioni prima puntata della serie con Marco Bocci e Raoul Bova - #Italy #anticipazioni #prima… - nefelef : il ragazzo della pubblicità @WindTreOfficial è il figlio di raoul bova? - UNDMofficial : New post: Raoul Bova intervista: “Ho toccato il fondo dopo la morte dei miei e alcuni problemi fisici” -