Orlando Bloom | dal grande schermo alla Solidarietà

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quando nel lontano 2003 uscì sul“La maledizione della prima luna” i fan di tutto il mondo si divisero. Tra gli adolescenti, e non solo, si crearono due fazioni ben determinate a sostenere i propri begnamini. Una idolatrava il “cattivo” e tenebroso Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, mentre l’altra era innamorata della figura bonaria, ma altrettanto affascinante, di Will Turner. Quel ragazzo innocente alle prese con i pirati era. Inglese, per la precisione di Canterbury, nasce il 13 gennaio di 44 anni fa. L’interesse diper la recitazione inizia a manifestarsi fin dall’adolescenza. Il suo primo approccio avviene al Kent Festival, dove l’attore si esibisce declamando poesie. Nonostante la dislessia, la passione per il mondo delle arti sceniche gli permette ...