"Mia figlia ha avuto un linfoma Hodgkin. Oggi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico”. Inizia così un lungo post su Instagram di Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti che lo ha ricondiviso sul suo profilo, accompagnato da un messaggio: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, Oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca. Teresa, 22 anni, racconta sul social il suo calvario: “Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato undi, un tumore del sistema linfatico”. Inizia così un lungo post su Instagram di Teresa Cherubini,di Jovanotti che lo ha ricondiviso sul suo profilo, accompagnato da un messaggio: “la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata,per noi è un, lei è. Teresa, 22 anni, racconta sul social il suo calvario: “Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe ...

