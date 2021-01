Made in Italy su Canale 5: Trama, cast e curiosità sulla fiction (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Made in Italy sbarca su Canale 5 questa sera pronto a coinvolgere tutti i telespettatori Mediaset con una fiction da ben quattro puntate. Dopo i Fratelli Caputo, ci inoltreremo nella storia di Irene che, negli anni ’70 ha deciso di dare una volta importante alla sua vita. Una fiction piena di colpi di scena che vede come protagonista principale Irene Mastrangelo e la sua voglia di cambiare totalmente la sua vita. La giovane all’ultimo anno dell’università, discuterà con il suo professore rifiutando così il voto e abbandonando completamente gli studi. Una decisione importante che la spingerà a cercare lavoro all’interno di una prestigiosa rivista di moda chiamata Appeal. L’arrivo all’interno della rivista di moda, cambierà per sempre la vita di Irene catapultata in una nuova realtà degli anni ’70. Cosa ... Leggi su giornal (Di mercoledì 13 gennaio 2021)insbarca su5 questa sera pronto a coinvolgere tutti i telespettatori Mediaset con unada ben quattro puntate. Dopo i Fratelli Caputo, ci inoltreremo nella storia di Irene che, negli anni ’70 ha deciso di dare una volta importante alla sua vita. Unapiena di colpi di scena che vede come protagonista principale Irene Mastrangelo e la sua voglia di cambiare totalmente la sua vita. La giovane all’ultimo anno dell’università, discuterà con il suo professore rifiutando così il voto e abbandonando completamente gli studi. Una decisione importante che la spingerà a cercare lavoro all’interno di una prestigiosa rivista di moda chiamata Appeal. L’arrivo all’interno della rivista di moda, cambierà per sempre la vita di Irene catapultata in una nuova realtà degli anni ’70. Cosa ...

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - ZZiliani : Le 20:14 del 4 ottobre, tre mesi e due giorni fa: con tanto di diretta tv, pubblico sugli spalti, interviste post (… - repubblica : RT @rep_motori: L’e-bike sharing “Vaimoo”, il made in Italy premiato al Ces - FDePalo : Oltre #food e #moda: perché il #Mediterraneo può essere il nuovo interesse nazionale per l'Italia. #MadeInItaly… -