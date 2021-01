LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Brabec vince tra le moto, Cornejo Florimo caduto. Al-Rajhi in testa tra le auto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 auto – Al check point del km 241 il saudita della Toyota Al Rajhi comanda con 2’15” di margine sul francese della Mini Peterhansel e con 2’22” sul compagno di marca Al-Attiyah. Separati, dunque, di appena 7? i due rivali per la classifica generale, mentre in rimonta lo spagnolo Carlos Sainz (Mini): il tre volte campione (a segno nel 2020), dopo aver accumulato 6’05” al km 90, sta cercando di recuperare. L’iberoco, infatti, è quarto al km 204 e non è ancora passato al check-point a cui si è riferiti. 11.24 moto – Lo statunitense Ricky Brabec ha vinto la decima tappa della Dakar 2021. L’alfiere della Honda si è imposto col tempo di 3h12:33, rifilando distacchi importanti ai suoi più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34– Al check point del km 241 il saudita della Toyota Alcomanda con 2’15” di margine sul francese della Mini Peterhansel e con 2’22” sul compagno di marca Al-Attiyah. Separati, dunque, di appena 7? i due rivali per la classifica generale, mentre in rimonta lo spagnolo Carlos Sainz (Mini): il tre volte campione (a segno nel 2020), dopo aver accumulato 6’05” al km 90, sta cercando di recuperare. L’iberoco, infatti, è quarto al km 204 e non è ancora passato al check-point a cui si è riferiti. 11.24– Lo statunitense Rickyha vinto la decimadella. L’alfiere della Honda si è imposto col tempo di 3h12:33, rifilando distacchi importanti ai suoi più ...

