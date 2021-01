LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Brabec vince tra le moto, Cornejo Florimo caduto. Al-Rajhi domina tra le auto, mentre Pablo Copetti svetta tra i quad (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 CAMION – Il ceco Martin Macík torna al comando con 2’37” Dmitry Sotnikov e con 3’30” sul teammate Anton Shibalov. Mancano 100 chilometri al traguardo e la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. 12.54 quad – Termina la decima tappa della Dakar 2021 per quanto riguarda i quad. L’americano Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) ha raggiunto il traguardo in 4H 18? 47” con un margine di 00? 20” sul cileno Ítalo Pedemonte (Enrico Racing) e 02? 45” sull’argentino Manuel Andújar (7240 Team). Quest’ultimo resta il leader della classifica overall con 21? 00” di vantaggio sul francese Alexandre Giroud (Giroud Racing), quarto oggi con 04? 17”. 12.50 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59 CAMION – Il ceco Martin Macík torna al comando con 2’37” Dmitry Sotnikov e con 3’30” sul teammate Anton Shibalov. Mancano 100 chilometri al traguardo e la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. 12.54– Termina la decimadellaper quanto riguarda i. L’americano(MX DEVESA BY BERTA) ha raggiunto il traguardo in 4H 18? 47” con un margine di 00? 20” sul cileno Ítalo Pedemonte (Enrico Racing) e 02? 45” sull’argentino Manuel Andújar (7240 Team). Quest’ultimo resta il leader della classifica overall con 21? 00” di vantaggio sul francese Alexandre Giroud (Giroud Racing), quartocon 04? 17”. 12.50 ...

La tappa numero 10 della Dakar 2021 si chiude con una tripletta Honda. Il Campione in carica Ricky Brabec chiude davanti ai compagni si squadra Barreda e Benavides. Tre moto della Casa di Tokyo in tes ...

Buongiorno a tutti amici di O ...

