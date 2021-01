L’avvocato Lubrano: «Figc incoerente, non si costituisce in giudizio e poi manifesta perplessità» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Riportiamo il parere delL’avvocato Enrico Lubrano – che è stato avvocato del Napoli per la vicenda della partita con la Juventus – a proposito della sentenza del Collegio di garanzia del Coni e delle polemiche della Figc e del suo presidente Gravina. Quello delL’avvocato Lubrano è un parere espresso a titolo esclusivamente personale. Infatti compare sul sito personale. Di fatto, spiega perché il Collegio di Garanzia del Coni non è entrato nel merito e evidenzia come la norma della Figc che esclude il Collegio di Garanzia del Coni dalla competenze sulle partite a tavolino, sia una norma in palese contrasto col Codice di Giustizia Sportiva del Coni e quindi inapplicabile. Ecco i punti che lui evidenzia. 1)l’avvenuto naturale esercizio dei propri poteri di cognizione di sola legittimità ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Riportiamo il parere delEnrico– che è stato avvocato del Napoli per la vicenda della partita con la Juventus – a proposito della sentenza del Collegio di garanzia del Coni e delle polemiche dellae del suo presidente Gravina. Quello delè un parere espresso a titolo esclusivamente personale. Infatti compare sul sito personale. Di fatto, spiega perché il Collegio di Garanzia del Coni non è entrato nel merito e evidenzia come la norma dellache esclude il Collegio di Garanzia del Coni dalla competenze sulle partite a tavolino, sia una norma in palese contrasto col Codice di Giustizia Sportiva del Coni e quindi inapplicabile. Ecco i punti che lui evidenzia. 1)l’avvenuto naturale esercizio dei propri poteri di cognizione di sola legittimità ...

napolista : L’avvocato Lubrano: «Figc incoerente, non si costituisce in giudizio e poi manifesta perplessità» Sulla sentenza:… - FZebrone : Il Presidentissimo Aurelio #DeLaurentiis sta cercando di fare in modo di annullare la Supercoppa italiana per tropp… - alealex73 : RT @FZebrone: @realvarriale @sscnapoli La mia fonte mi ha detto che il Napoli me ha presi 2 in casa dallo spezia ieri pomeriggio, con Insig… - FZebrone : @flavius73x @realvarriale @sscnapoli ?? La mia fonte mi ha detto che il Napoli me ha presi 2 in casa dallo spezia ie… - FZebrone : @realvarriale @sscnapoli La mia fonte mi ha detto che il Napoli me ha presi 2 in casa dallo spezia ieri pomeriggio,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avvocato Lubrano Il commissario prefettizio alla guida dellente SanBartolomeo.info :: sanbartolomeani nel mondo