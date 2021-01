L’attesa per il nuovo dpcm, le resistenze dei ristoratori e il Governo in crisi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli ultimi giorni segnano un netto rifiuto in vista delle nuove misure restrittive. Il Governo intanto traballa. Fonte foto: (Web)Il paese ha ripreso la sua corsa contro il virus, che non accenna alla resa. I contagi sembrano aumentare e la situazione non è certo delle migliori, considerando anche lo sforzo organizzativo per consentire a tutti di ricevere il tanto atteso vaccino. Nel frattempo in vista delle nuove misure restrittive, promesse dal Governo nei prossimi giorni, sono iniziati i primi accenni di resistenza, con i ristoratori in testa pronti a trasgredire rispetto alle richieste ed agli obblighi di chiusura. La campagna che prevede una resistenza totale alle imposizioni di chiusura da parte del Governo, ha già trovato l’appoggio di decine e decine di piccoli imprenditori, disposti a tenere ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli ultimi giorni segnano un netto rifiuto in vista delle nuove misure restrittive. Ilintanto traballa. Fonte foto: (Web)Il paese ha ripreso la sua corsa contro il virus, che non accenna alla resa. I contagi sembrano aumentare e la situazione non è certo delle migliori, considerando anche lo sforzo organizzativo per consentire a tutti di ricevere il tanto atteso vaccino. Nel frattempo in vista delle nuove misure restrittive, promesse dalnei prossimi giorni, sono iniziati i primi accenni di resistenza, con iin testa pronti a trasgredire rispetto alle richieste ed agli obblighi di chiusura. La campagna che prevede una resistenza totale alle imposizioni di chiusura da parte del, ha già trovato l’appoggio di decine e decine di piccoli imprenditori, disposti a tenere ...

