“Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Da prima di Natale ho tenuto aperto il mio locale non rispettando la chiusura alle 18 e nel fine settimana. l’ho fatto per sopravvivere, non avevo alternative. E l’ho raccontato in televisio ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Dadihoil mio locale non rispettando la chiusura alle 18 e nel fine settimana.per, non avevo alternative. Eraccontato in televisio ... sul sito.

FsSenni : RT @Giacinto_Bruno: “Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” - Laura64135537 : RT @Giacinto_Bruno: “Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” - mitsouko1 : RT @Giacinto_Bruno: “Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” - Leo____24 : @NandoPiscopo1 Ha dichiarato che fa dimettere i suoi ministri, aprendo la crisi di governo. Ha tenuto la porta aper… - isoledipinte : In tutto il mondo c'è stato il lockdown, ma qui si fa cadere il governo perché se ci fosse stato qualcun'altro avre… -

Ultime Notizie dalla rete : tenuto aperto “Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” La Stampa Piazza Affari sopra la parità, aperta ufficialmente la crisi di governo. FCA brillante con dividendo straordinario. FTSE MIB +0,2%

Piazza Affari sopra la parità, aperta ufficialmente la crisi di governo. Piazza Affari sopra la parità, aperta ufficialmente la crisi di governo. FCA brillante con dividendo straordinario. FTSE MIB +0 ...

Napoli, il cantiere-caos a Chiaia: «Non andava aperto»

Il delirio di traffico a Chiaia è stato dirompente e s'è trascinato dietro una lunga scia di accuse e polemiche: aprire un nuovo cantiere di lavori, creando una strettoia in ...

Piazza Affari sopra la parità, aperta ufficialmente la crisi di governo. Piazza Affari sopra la parità, aperta ufficialmente la crisi di governo. FCA brillante con dividendo straordinario. FTSE MIB +0 ...Il delirio di traffico a Chiaia è stato dirompente e s'è trascinato dietro una lunga scia di accuse e polemiche: aprire un nuovo cantiere di lavori, creando una strettoia in ...