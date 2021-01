Governo: Renzi, ‘utilizzo discutibile della delega servizi’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo posto tre questioni al premier. La prima è di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto un Governo per non darli a Salvini”. Lo dice Matteo Renzi che torna anche sulla delega ai Servizi: c’è stato, dice un uso “discutibile della delega ai servizi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo posto tre questioni al premier. La prima è di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto unper non darli a Salvini”. Lo dice Matteoche torna anche sullaai Servizi: c’è stato, dice un uso “ai servizi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - StefanoGuerrera : trovo paradossale un Renzi che parla di responsabilità mentre fa saltare un governo in piena pandemia globale mentr… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - il_dema : dajeeeee @matteorenzi che passare dalla lista elettorale alla lista di collocamento il passo sarà brevissimo!… - valinap_89 : RT @Cartabellotta: #crisidigoverno per il #MES ? Eppure dal 22/02/14 al 12/12/16 #Renzi alla #sanità ??Dava con la mano sinistra ??Toglieva… -