Gli italiani non hanno idea del perché si sia aperta una crisi di governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) crisi di governo – Quasi un italiano su due (il 46%) non ha compreso i motivi della crisi politica che sta vivendo il governo. È quanto emerso dal sondaggio realizzato da Ipsos per la trasmissione Dimartedì su La7. Incomprensione dettata probabilmente dal momento di forte crisi che l’Italia e il resto del mondo stanno attraversando per la pandemia. È di fatto una crisi aperta in piena emergenza sanitaria che preoccupa anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: dal Quirinale trapelano “Amarezza e sconcerto” per quanto sta accadendo. “Renzi ha aperto la crisi per interessi personali”Molto più compatta è invece l’opinione degli italiani sulla strategia politica del leader di Italia viva Matteo Renzi, impegnato da quasi un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di– Quasi un italiano su due (il 46%) non ha compreso i motivi dellapolitica che sta vivendo il. È quanto emerso dal sondaggio realizzato da Ipsos per la trasmissione Dimartedì su La7. Incomprensione dettata probabilmente dal momento di forteche l’Italia e il resto del mondo stanno attraversando per la pandemia. È di fatto unain piena emergenza sanitaria che preoccupa anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: dal Quirinale trapelano “Amarezza e sconcerto” per quanto sta accadendo. “Renzi ha aperto laper interessi personali”Molto più compatta è invece l’opinione deglisulla strategia politica del leader di Italia viva Matteo Renzi, impegnato da quasi un ...

matteosalvinimi : Vogliono tassare la prima casa di tutti gli Italiani. Non lo permetteremo. - matteosalvinimi : #Salvini: Surreale che ci siano scuole CHIUSE, musei CHIUSI, ristoranti CHIUSI, palestre CHIUSE e porti APERTI. Al… - Giorgiolaporta : Aderisco all’iniziativa #IoApro di quell’Italia produttiva che non vuol morire fallita e non vuole l’elemosina. Pre… - Marilyvetro : @matteorenzi Persista on. Renzi questi incapaci e gli italiani hanno bisogno di una lezione di dignità virtù, che n… - Fabio33417287 : RT @carmentpf: #tgla7 A rischio gli stipendi degli statali. Ora cominciano i balli, signori italiani. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Gli italiani non capiscono la crisi L'HuffPost Sassuolo, De Zerbi: "Teniamo molto alla Coppa Italia"

“Teniamo tantissimo alla gara, al pari del campionato o forse anche di più. E’ vero che c’è stato poco tempo per prepararla ma l’unico obiettivo è qualificarci. Locatelli, Chiriches, Defrel e Caputo s ...

Stazioni Ferroviarie d'Italia: tra i binari di Firenze Santa Maria Novella

Parte una nuova rubrica dedicata alle stazioni ferroviarie italiane: oggi visitiamo Santa Maria Nove ...

“Teniamo tantissimo alla gara, al pari del campionato o forse anche di più. E’ vero che c’è stato poco tempo per prepararla ma l’unico obiettivo è qualificarci. Locatelli, Chiriches, Defrel e Caputo s ...Parte una nuova rubrica dedicata alle stazioni ferroviarie italiane: oggi visitiamo Santa Maria Nove ...