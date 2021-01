Gattuso | “Ci teniamo la vittoria | avevamo preventivato di poter soffrire”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Napoli vince a fatica contro l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia ma passa il turno. A Rai Sport ha commentato la, Gennaro. Queste le sue parole: “Abbiamo sofferto, giocando contro una squadra pieni di giovani interessanti, con un valore. Lo sapevamo che l’importante era dare minutaggio a chi ha giocato meno. Si sapeva che potevamo fare un po’ di fatica. Cila, ci servirà per domenica. Bisogna trovare un po’ di equilibrio, abbiamo preso qualche ripartenza di troppo, loro sono stati bravissimi e ci hanno tenuto testa”. Mancanza di continuità: “Non è stata solo la continuità. In tutta Europa si fa fatica, forse non avete capito cosa significa giocare ogni 3 giorni e arrivano risultati strani. Nell’ultimo anno il calcio è cambiato tantissimo. Noi sicuramente possiamo ...