Donald Trump, YouTube sospende il suo canale: la causa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo Facebook e Twitter, ha visto la sospensione anche del proprio canale YouTube Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato sospeso da YouTube. La piattaforma di condivisione di contenuti multimediali ha preso il provvedimento sulla scia di quanto fatto da social network come Facebook L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente uscente degli Stati Uniti,, dopo Facebook e Twitter, ha visto la sospensione anche del proprioIl presidente uscente degli Stati Uniti,, è stato sospeso da. La piattaforma di condivisione di contenuti multimediali ha preso il provvedimento sulla scia di quanto fatto da social network come Facebook L'articolo proviene da Inews.it.

rulajebreal : Ci sono leader italiani che confondono la “libertà di espressione” con l’incitamento alla violenza e all’odio di Do… - Agenzia_Ansa : #Twitter ha chiuso 'oltre 70mila account' legati alla teoria cospirazionista di estrema destra #QAnon: la decisione… - beppesevergnini : I social e 3 buoni motivi per escludere Donald Trump (e chi calpesta le regole) - Andyphone : RT @RaiNews: Dopo Facebook e Twitter anche YouTube 'blocca' Donald #Trump. Il canale di Trump è stato sospeso per aver postato un video che… - RaiNews : Dopo Facebook e Twitter anche YouTube 'blocca' Donald #Trump. Il canale di Trump è stato sospeso per aver postato u… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Pence boccia 25/o emendamento,Trump verso impeachment ANSA Nuova Europa YouTube sospende l’account di Donald Trump

Anche YouTube sospende l’account di Donald Trump, con motivazioni simili a quelle accampate da Twitter e Facebook/Instagram. Ossia, lo sfruttamento di un mezzo social (in questo caso, quello dei video ...

Altra censura per Donald Trump, ora è anche senza YouTube

Il canale YouTube di Donald Trump è stato sospeso per una settimana. La piattaforma ha spiegato la motivazione: "video con incitamento all'odio". Trump g ...

Anche YouTube sospende l’account di Donald Trump, con motivazioni simili a quelle accampate da Twitter e Facebook/Instagram. Ossia, lo sfruttamento di un mezzo social (in questo caso, quello dei video ...Il canale YouTube di Donald Trump è stato sospeso per una settimana. La piattaforma ha spiegato la motivazione: "video con incitamento all'odio". Trump g ...