Diritti tv, Amazon presenterà un’offerta per la Serie A (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo l’agenzia Bloomberg, citando alcune fonti, Amazon avrebbe intenzione di presentare un’offerta per i Diritti televisivi della Serie A. Ricordiamo che la scadenza per la presentazione delle offerte per i Diritti per il triennio 2021-2024 è il 26 gennaio, con la Serie A che punterebbe a circa 1,15 miliardi di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo l’agenzia Bloomberg, citando alcune fonti,avrebbe intenzione di presentareper itelevisivi dellaA. Ricordiamo che la scadenza per la presentazione delle offerte per iper il triennio 2021-2024 è il 26 gennaio, con laA che punterebbe a circa 1,15 miliardi di euro. SportFace.

