Crisi di governo: Conte sale al Colle e s'intrattiene pochi minuti con Mattarella. Mistero sui contenuti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Vige ancora il Mistero su quale siano stati stati i Contenuti del breve colloquio che poco fa il premier Conte ha avuto con il Presidente Mattarella. Quel che si sa, è che il capo dell'esecutivo è salito al Colle per trattenersi pochi minuti col Capo dello Stato, ed è poi subito rientrato a Palazzo Chigi. Conte-Mattarella: Mistero sul colloquio avvenuto al Colle Ovviamente 'qualcosa' sta bollendo in pentola e, di qui a qualche ora ne sapremo certamente di più. Del resto la situazione politica è sotto gli occhi di tutti, e a questo punto che presto arriveranno delle novità è abbastanza scontato. Italia Viva ribatte: "Si sono dimenticati di avvisarci"

