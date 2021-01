Covid? Allora si gioca!

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mascherine, distanziamento sociale, coprifuoco… ilne ha cambiate di cose, e molte abitudini degli italiani devono adattarsi. I casinò online hanno beneficiato di questa situazione registrando notevoli aumenti durante il periodo di quarantena in primavera, e questa tendenza sembra non cambiare anche per il futuro! Cosa è cambiato Durante ilmoltissimi esercizi commerciali sono stati costretti a chiudere, e le persone chiuse in casa hanno cambiato il modo di vivere l’intrattenimento. Ad esempio i casinò online hanno registrato un incremento degli accessi, fino al 45% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un numero importante! È da notare che tra i profili virtuali aperti negli ultimi mesi, il 96% (quasi tutti!) è stato attivato da giocatori neofiti, ossia che mai avevano giocato a casinò online. Questo dato arriva da ...