Coppa Italia, oggi Pirlo lancerà Dragusin dal 1?. E il rinnovo del rumeno è sempre più vicino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Radu Dragusin è un difensore rumeno classe 2002 della Juventus, avevamo già parlato di lui dopo il suo esordio in Champions League. Il giovane centrale bianconero giocherà la sua prima da titolare in Coppa Italia contro il Genoa, il rinnovo per lui è molto vicino (si parla di cinque anni di contratto) e questa sera ha una grande chance per mettere in mostra le sue qualità. Foto: Instagram personale Dragusin L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Raduè un difensoreclasse 2002 della Juventus, avevamo già parlato di lui dopo il suo esordio in Champions League. Il giovane centrale bianconero giocherà la sua prima da titolare incontro il Genoa, ilper lui è molto(si parla di cinque anni di contratto) e questa sera ha una grande chance per mettere in mostra le sue qualità. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - AchrafHakimi : ?? Coppa Italia ?? Fiorentina ?? Artemio Franchi Stadium ??? Wednesday, January 13th ? 15:00 ?? #FORZAINTER ???… - FlowerM91459788 : @juventusfcen JUVE , Ecco i CAMPIONI CONVOCATI x LA SFIDA CONTRO IL GENOA , valevole per gli OTTAVI DI FINALE DI… - AndryDipi92 : @Lucaplace1 @pap1pap @mattsaglimbeni Non gioca in Coppa Italia, non gioca contro Spezia, Crotone o Benevento. Quando dovrebbe giocare? -