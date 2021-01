Chi è Walter Delogu | padre di Andrea e protagonista di Sanpa

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sta avendo sempre più successo, stimata conduttrice televisiva che si è fatta notare la scorsa estate con la conduzione de “La Vita in Diretta” ed è ora diventata popolarissima per la testimonianza nel documentario, in onda su Netflix, dove viene raccontata la storia della Comunità di recupero di San Patrignano.è nata proprio in quella Comunità, il 23 maggio 1982, dove i suoi genitori si erano fatti ricoverare per combattere la dipendenza dalle droghe. Il papà di, anche lui autore di una testimonianza molto toccante che affronta gli anni passati a San Patrignano, tra dipendenze e abusi di potere.si è affidato completamente alle terapie di Muccioli e oggi è un uomo ...