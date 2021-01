Cardinale Sepe positivo al Covid, è in isolamento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) NAPOLI – Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolitano di Napoli, è risultato positivo al Covid-19. Ne dà notizia la Curia in una nota. Sepe, che a breve lascerà la guida della diocesi al nuovo arcivescovo Mimmo Battaglia, trascorre un periodo di isolamento come prescritto dalle norme. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) NAPOLI – Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolitano di Napoli, è risultato positivo al Covid-19. Ne dà notizia la Curia in una nota. Sepe, che a breve lascerà la guida della diocesi al nuovo arcivescovo Mimmo Battaglia, trascorre un periodo di isolamento come prescritto dalle norme.

