Bridgerton, ecco cosa succede dopo il primo libro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Bridgerton di Netflix è una serie di Shonda Rhimes ispirata alla saga di libri scritti da Julia Quinn e pubblicati dal 2000 al 2013. Quello che abbiamo visto nelle prime 10 puntate non è altro che il racconto del primo libro dal titolo “Il Duca e Io”. Julia Quinn ha infatti scritto sulla famiglia Bridgerton ben nove libri e nonostante i personaggi siano più o meno sempre gli stessi, ogni libro è dedicato ad un fratello Bridgerton ed al suo grande amore. Il primo, “Il Duca e Io”, è infatti dedicato a Daphne Bridgerton. Il secondo libro dal titolo “Il visconte che mi amava” è invece dedicato ad Anthony Bridgerton ed al suo folle amore per Kate Sheffield, sua promessa sposa. Il terzo libro, “La proposta ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di Netflix è una serie di Shonda Rhimes ispirata alla saga di libri scritti da Julia Quinn e pubblicati dal 2000 al 2013. Quello che abbiamo visto nelle prime 10 puntate non è altro che il racconto deldal titolo “Il Duca e Io”. Julia Quinn ha infatti scritto sulla famigliaben nove libri e nonostante i personaggi siano più o meno sempre gli stessi, ogniè dedicato ad un fratelloed al suo grande amore. Il, “Il Duca e Io”, è infatti dedicato a Daphne. Il secondodal titolo “Il visconte che mi amava” è invece dedicato ad Anthonyed al suo folle amore per Kate Sheffield, sua promessa sposa. Il terzo, “La proposta ...

StraNotizie : Bridgerton, ecco cosa succede dopo il primo libro - infoitcultura : Ecco perché i fratelli Bridgerton si chiamano in ordine alfabetico - infoitcultura : Daphne Bridgerton: ecco come è diventata icona della moda 2021 - ModaCorriere : Daphne Bridgerton: ecco come è diventata icona della moda 2021 - IDWToMissAThing : 'Metterete su una splendida famiglia' Ecco come rovinare il loro umone con una sola frase #Bridgerton -