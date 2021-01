BPM | colloca emissione da 400 milioni per investitori istituzionali

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Banco BPM ha portato a termine con successo l’di uno strumento perpetuo Additional Tier 1 per un ammontare pari a 400di euro, destinata agli. L’operazione – spiega la banca in una nota – “s’inserisce nell’ambito dell’efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale Tier 1 del Gruppo, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale del Gruppo“.I titoli, emessi alla pari, pagano una cedola fissa semestrale, non cumulativa, pari al 6,50% e potranno essere richiamati dall’emittente a partire dal 19 gennaio 2026 e successivamente ogni 6 mesi. In caso di non richiamo, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al ...