Borse europee deboli. Piazza Affari stabile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bilancio debole per le principali Borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Gli investitori guardano alle evoluzioni della pandemia da Covid-19, alle prime mosse dell’amministrazione Biden e alle banche centrali: in serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book. L’attenzione degli addetti ai lavori si concentra anche sulla possibile crisi di Governo in Italia. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.853,4 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 53,39 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +114 punti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bilancio debole per le principali, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Gli investitori guardano alle evoluzioni della pandemia da Covid-19, alle prime mosse dell’amministrazione Biden e alle banche centrali: in serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book. L’attenzione degli addetti ai lavori si concentra anche sulla possibile crisi di Governo in Italia. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Sostanzialmentel’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.853,4 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 53,39 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +114 punti ...

infoiteconomia : Borse europee prudenti. Piazza Affari intorno alla parità - infoiteconomia : Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio. I temi da seguire oggi - infoiteconomia : Borse europee caute. Milano si allinea - repubblica : Borse europee caute, i mercati sperano nei nuovi stimoli Usa [di Flavio Bini] [aggiornamento delle 10:13] - enzo_laratta : RT @sole24ore: Con Conte in forse Piazza Affari verso apertura in rosso. Cautela su tutte le Borse europee. Tokyo chiude a +1,04% https://t… -