Belen Rodriguez, gaffe su Instagram: mostra le scarpe, ma la foto è di un'altra (Di mercoledì 13 gennaio 2021) gaffe su Instagram per Belen Rodriguez che ha pubblicato una foto in cui mostrava le sue scarpe. In realtà, come è stato svelato dopo, si trattava dell'immagine di una modella russa. "Sulle mie scarpe", ha scritto nella didascalia la showgirl, pubblicando uno scatto in cui svelava due piedi con indosso delle décolleté nere. Da subito però il post ha scatenato qualche polemica e i follower hanno accusato Belen di non essere lei. "La foto non è tua", ha scritto qualcuno, segnalando il profilo di Maya Zoboshta. La modella russa un anno fa aveva postato la stessa foto sul suo profilo Instagram. Poco dopo la modella 25enne è intervenuta. Nelle Stories di Instagram ha ...

