Basta vittimismo: Libero, non sei stato censurato da Twitter (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cari amici di Libero quotidiano, ma ancora non vi siete resi conto che quanto accaduto al vostro account Twitter non ha nulla a che vedere con la censura, termine che continuate a citare a sproposito? Lo abbiamo detto in tutte le salse, fin dai primi momenti in cui è arrivata la limitazione (durata meno di 24 ore) del loro profilo sul social dell’uccellino. Abbiamo spiegato, nel dettaglio, come non si sia trattato di un ban, ma di una verifica per ‘attività sospette’, con tanto di elementi sensibili (in chiave web) ritrovati sul dark-web. Eppure il vittimismo di Libero continua, pedissequamente, anche negli editoriali del suo direttore. LEGGI ANCHE > Twitter non ha censurato Libero, ha probabilmente agito per proteggere il suo account Anche oggi Pietro Senaldi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cari amici diquotidiano, ma ancora non vi siete resi conto che quanto accaduto al vostro accountnon ha nulla a che vedere con la censura, termine che continuate a citare a sproposito? Lo abbiamo detto in tutte le salse, fin dai primi momenti in cui è arrivata la limitazione (durata meno di 24 ore) del loro profilo sul social dell’uccellino. Abbiamo spiegato, nel dettaglio, come non si sia trattato di un ban, ma di una verifica per ‘attività sospette’, con tanto di elementi sensibili (in chiave web) ritrovati sul dark-web. Eppure ildicontinua, pedissequamente, anche negli editoriali del suo direttore. LEGGI ANCHE >non ha, ha probabilmente agito per proteggere il suo account Anche oggi Pietro Senaldi ...

Nei giorni scorsi abbiamo spiegato cos'è successo al profilo social del quotidiano. Eppure continua il piagnisteo e il dito puntato di Senaldi&Co.

