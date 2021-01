Andrea Pennacchi racconta il suo dramma: “Riesco a respirare…” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’attore Andrea Pennacchi continua a vivere un incubo: ecco quanto svelato quest’oggi dal Pojana di ‘Propaganda Live’. Fan in ansia per le sue condizioni. Andrea Pennacchi e il Covid-19, la battaglia prosegue. Per l’attore, volto centrale della trasmissione ‘Propaganda Live’ de La7, la strada, purtroppo, è ancora in salita anche se la situazione è comunque L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’attorecontinua a vivere un incubo: ecco quanto svelato quest’oggi dal Pojana di ‘Propaganda Live’. Fan in ansia per le sue condizioni.e il Covid-19, la battaglia prosegue. Per l’attore, volto centrale della trasmissione ‘Propaganda Live’ de La7, la strada, purtroppo, è ancora in salita anche se la situazione è comunque L'articolo proviene da Inews.it.

LaStampa : Covid, l’attore Andrea Pennacchi in ospedale: “Sono attaccato a una macchina ma respiro” - fanpage : Andrea Pennacchi, volto di #propagandalive, è ricoverato per Covid19 - repubblica : Andrea Pennacchi ricoverato per Covid: 'Sono attaccato a una macchina ma respiro' - ArmandaGelsomin : RT @LaStampa: Covid, l’attore Andrea Pennacchi in ospedale: “Sono attaccato a una macchina ma respiro” - cesarebrogi1 : Covid, l’attore Andrea Pennacchi in ospedale: “Sono attaccato a una macchina ma respiro” -