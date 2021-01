Alitalia | a rischio gli stipendi | convocati i sindacati

GDS_it : #Alitalia, #stipendi a rischio: il commissario convoca i sindacati - TelevideoRai101 : Alitalia, a rischio stipendi dipendenti - SaCe86 : Alitalia, a rischio gli stipendi Commissario vede i sindacati - peterkama : alitalia , a febbraio cassa finita , a rischio gli stipendi #ilgazzettino - PoliticaNewsNow : Alitalia, Lega: 'Europa non interferisca. A rischio posti di lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia rischio

Agenzia ANSA

ROMA (13 gennaio 2021) - Il commissario straordinario di Alitalia, Leogrande, ha convocato i sindacati per illustrare la "criticità" che investe l'azienda. Se non cambiano le condizioni economiche e d ...(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande ha convocato urgentemente nella serata di ieri i sindacati. Lo si apprende da fonti sindacali, che spiegano come il ...