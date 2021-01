A Massa Lubrense Chiudono Le Scuole, Troppi i Contagi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il sindaco di Massa Lubrense (Napoli), Lorenzo Balducelli, ha ordinato una nuova chiusura delle Scuole a causa dei recenti casi di Covid. “Decisione pesante e sofferta ma necessaria” ha dichiarato il primo cittadino. La chiusura è prevista fino al 16 gennaio. Balducelli ha affermato: “Il 4 gennaio avevamo a Massa Lubrense 15 casi di positività” Leggi su youreduaction (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il sindaco di(Napoli), Lorenzo Balducelli, ha ordinato una nuova chiusura dellea causa dei recenti casi di Covid. “Decisione pesante e sofferta ma necessaria” ha dichiarato il primo cittadino. La chiusura è prevista fino al 16 gennaio. Balducelli ha affermato: “Il 4 gennaio avevamo a15 casi di positività”

