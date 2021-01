Wta Abu Dhabi 2021: Sabalenka e Kudermetova staccano il pass per la finale (Di martedì 12 gennaio 2021) Aryna Sabalenka e Veronika Kudermetova si giocheranno il titolo nel WTA 500 di Abu Dhabi, primo appuntamento della stagione 2021. La bielorussa e la russa si sono aggiudicate i rispettivi match di semifinale contro Maria Sakkari e Marta Kostyuk. Nel primo match della giornata di semifinali, l’attuale numero 10 del mondo non ha avuto problemi contro la rivale greca, liquidata con lo score di 6-3 6-2. Più lotta nel secondo match dove Kudermetova ha sudato la vittoria, in particolar modo nel primo parziale risolto con il punteggio di 10-8 al tie-break, dopo aver annullato un set point all’avversaria. Nel secondo set Kostyuk sotto 5-3 era riuscita a contro-breakkare quando Kudermetova serviva per il match, ma dopo il cambio campo ha ceduto a sua volta battuta e ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Arynae Veronikasi giocheranno il titolo nel WTA 500 di Abu, primo appuntamento della stagione. La bielorussa e la russa si sono aggiudicate i rispettivi match di semicontro Maria Sakkari e Marta Kostyuk. Nel primo match della giornata di semifinali, l’attuale numero 10 del mondo non ha avuto problemi contro la rivale greca, liquidata con lo score di 6-3 6-2. Più lotta nel secondo match doveha sudato la vittoria, in particolar modo nel primo parziale risolto con il punteggio di 10-8 al tie-break, dopo aver annullato un set point all’avversaria. Nel secondo set Kostyuk sotto 5-3 era riuscita a contro-breakkare quandoserviva per il match, ma dopo il cambio campo ha ceduto a sua volta battuta e ...

