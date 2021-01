Videogiochi per smartphone, dieci titoli da scaricare subito (Di martedì 12 gennaio 2021) Videogiochi per smartphone, un ‘compromesso’ che i puristi del gaming non possono accettare? Certo, giocare su PC o console è un'altra storia, ma ci sono titoli che funzionano benissimo anche nella versione pensata per gli smartphone (League of Legends è un esempio). E altri che sono nati proprio per iOS e Android e che sono davvero belli, sia dal punto di vista grafico che da quello del gameplay. Ecco alcuni titoli imperdibili, qualunque sia il vostro genere preferito. Call of Duty mobile Call of Duty Mobile Una versione del celebre sparatutto progettata per smartphone, che ha convinto anche i fan più accaniti. Le iconiche modalità multigiocatore, le mappe più amate. Ma anche la possibilità della Battle royale da 100 giocatori, veloci Deathmatch a squadre 5v5, zombie e cecchini. ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 gennaio 2021)per, un ‘compromesso’ che i puristi del gaming non possono accettare? Certo, giocare su PC o console è un'altra storia, ma ci sonoche funzionano benissimo anche nella versione pensata per gli(League of Legends è un esempio). E altri che sono nati proprio per iOS e Android e che sono davvero belli, sia dal punto di vista grafico che da quello del gameplay. Ecco alcuniimperdibili, qualunque sia il vostro genere preferito. Call of Duty mobile Call of Duty Mobile Una versione del celebre sparatutto progettata per, che ha convinto anche i fan più accaniti. Le iconiche modalità multigiocatore, le mappe più amate. Ma anche la possibilità della Battle royale da 100 giocatori, veloci Deathmatch a squadre 5v5, zombie e cecchini. ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Il settore del gaming ha trovato la strategia vincente per farsi pubblicità, e i numer… - WorldGenshin : Volete sapere tutto su Ganyu? Abilità, storia, informazioni personali e ben 3 trailer, l'articolo definitivo per pr… - thedeparbed : posto che ????? è secondo me cosa buona e giusta (anche solo perché ti fa smanettare un sacco), è sempre divertente… - Stay_Nerd : Nasce Lucasfilm Games, nuova etichetta per i videogiochi di Star Wars - golab_conf : RT @develer: ?? Sviluppo di #videogiochi 2D in #Golang In questo podcast, @tommyblue ci parlerà di #Ebiten, una libreria di sviluppo videogi… -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi per Videogiochi per vivere meglio: un approccio psicologico Agenda Digitale Intel Mobileye: come renderà la guida autonoma alla portata di tutti

Mobileye, azienda di Intel, ha le idee molto chiare su come ottemperare alla promessa di salvare vite umane tramite la guida autonoma. Tra le novità mappe automatizzate realizzate in crowdsourcing e u ...

Videogiochi per smartphone, dieci titoli da scaricare subito

Titoli recenti e titoli più ‘vintage’. Non importa quando sono usciti, l'importante è che li abbiate sul vostro smartphone, perché sono davvero super ...

Mobileye, azienda di Intel, ha le idee molto chiare su come ottemperare alla promessa di salvare vite umane tramite la guida autonoma. Tra le novità mappe automatizzate realizzate in crowdsourcing e u ...Titoli recenti e titoli più ‘vintage’. Non importa quando sono usciti, l'importante è che li abbiate sul vostro smartphone, perché sono davvero super ...