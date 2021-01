Vendite al dettaglio: a novembre vola ancora l’on line, soffrono gli altri. Ma si comprano quasi solo prodotti necessari per il lockdown (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuova botta per i negozi, soprattutto quelli più piccoli. Come prevedibile le chiusure a singhiozzo hanno avuto pesanti ripercussione su incassi e Vendite. Come fa sapere l’Istat, a novembre le Vendite al dettaglio hanno registrato una flessione in valore del 6,9% rispetto ad ottobre e dell’8,1% nel confronto su novembre 2019. La crisi è stata durissima nei piccoli negozi i cui incassi sono scesi di oltre il 12% mentre la grande distribuzione ha limitato le perdite ad un – 8,3%. volano viceversa le Vendite on line, in rialzo di oltre il 50% rispetto all’anno prima. A livello di tipologie di prodotti scenario a due facce. Sono salite le Vendite di alimentari (+1%) mentre i non alimentari scendono di oltre il 13%. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuova botta per i negozi, soprattutto quelli più piccoli. Come prevedibile le chiusure a singhiozzo hanno avuto pesanti ripercussione su incassi e. Come fa sapere l’Istat, alealhanno registrato una flessione in valore del 6,9% rispetto ad ottobre e dell’8,1% nel confronto su2019. La crisi è stata durissima nei piccoli negozi i cui incassi sono scesi di oltre il 12% mentre la grande distribuzione ha limitato le perdite ad un – 8,3%.no viceversa leon, in rialzo di oltre il 50% rispetto all’anno prima. A livello di tipologie discenario a due facce. Sono salite ledi alimentari (+1%) mentre i non alimentari scendono di oltre il 13%. La ...

