Valorizzazione del personale scolastico: più formazione per i docenti in servizio. L’atto di indirizzo della ministra Azzolina (Di martedì 12 gennaio 2021) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato L’atto di indirizzo per il 2021 con cui ha stabilito le priorità politiche e gli obiettivi strategici, con la consequenziale allocazione delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione della spesa per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladell’Istruzione, Lucia, ha firmatodiper il 2021 con cui ha stabilito le priorità politiche e gli obiettivi strategici, con la consequenziale allocazione delle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsionespesa per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023. L'articolo .

orizzontescuola : Valorizzazione del personale scolastico: più formazione per i docenti in servizio. L’atto di indirizzo della minist… - marichela_sepe : RT @InuUrbanistica: Marichela Sepe, responsabile della Community dell'INU 'Spazio Pubblico' e responsabile scientifica della Giornata di St… - Gianluc96256115 : RT @assprodida: #2021year Aggiornamento, formazione, organizzazione. L'attività di ProDiDa riparte. Dalla Sede di #Milano al territorio, se… - InuUrbanistica : Marichela Sepe, responsabile della Community dell'INU 'Spazio Pubblico' e responsabile scientifica della Giornata d… - carseri : RT @ArcheoLogica: I giardini pensili del Palazzo Ducale a Bovino, un luogo magico, come 'Il giardino segreto' di Burnett, inserito nell'ele… -

Ultime Notizie dalla rete : Valorizzazione del Kering contribuisce alla valorizzazione del cortile di Palazzo Vecchio Forbes Italia F1, Imola concede il bis: il 18 aprile il Gran Premio dell'Emilia-Romagna

A pochi mesi dal Gran Premio che sancì il ritorno della massima competizione motoristica internazionale in riva al Santerno dopo 14 anni, la Fia ufficializza il nuovo calendario premiando l'Emilia-Rom ...

Andrea Bellucci lascia la minoranza: più affine a civici di maggioranza

Bellucci: Ritengo che il mio contributo sia più affine al lavoro che stanno portando avanti i civici impegnati a sostenere la maggioranza.

A pochi mesi dal Gran Premio che sancì il ritorno della massima competizione motoristica internazionale in riva al Santerno dopo 14 anni, la Fia ufficializza il nuovo calendario premiando l'Emilia-Rom ...Bellucci: Ritengo che il mio contributo sia più affine al lavoro che stanno portando avanti i civici impegnati a sostenere la maggioranza.