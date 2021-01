Vaccino Moderna, prime 47mila dosi in Italia: priorità alle regioni con più over 80 (Di martedì 12 gennaio 2021) I primi 47mila vaccini anti-Covid di Moderna arrivati oggi all'Istituto superiore di Sanità (Iss) saranno distribuiti nei prossimi giorni alle regioni, dando priorità a quelle con... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 gennaio 2021) I primivaccini anti-Covid diarrivati oggi all'Istituto superiore di Sanità (Iss) saranno distribuiti nei prossimi giorni, dandoa quelle con...

