Vaccino Moderna | arrivate 47mila dosi in Italia Ma non saranno per tutti

Il Vaccino Moderna è da oggi in Italia e si aggiunge a quello della Pfizer-Biontech. Ma non tutte le regioni potranno contare su queste dosi web sourceIn Italia sono "arrivati i rinforzi" nella lotta contro il Coronavirus. Da pochi minuti infatti sono giunte a Roma ben 47mila dosi del Vaccino Moderna che andranno ad affiancare quelle già disponibili prodotte da Pfizer-Biontech. Il nuovo Vaccino, da poco autorizzato dall'Unione Europea, ha viaggiato a bordo di due camion che stanotte hanno attraversato il Brennero ed intorno alle ore 12 sono giunti alla sede dell'ISS a Roma. Secondo gli esperti di Moderna, la cura proteggerà dal Covid per almeno un anno e, per avere l'immunità temporanea, ci sarà ...

