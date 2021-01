Uomini e Donne oggi: Sophie perdona Matteo? Lui le fa una sorpresa (Di martedì 12 gennaio 2021) Cosa accade nella puntata di martedì 12 gennaio 2021 nello studio Mediaset: spazio per Armando Incarnato e per la giovane tronista, che decide di perdonare il suo corteggiatore L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 12 gennaio 2021) Cosa accade nella puntata di martedì 12 gennaio 2021 nello studio Mediaset: spazio per Armando Incarnato e per la giovane tronista, che decide dire il suo corteggiatore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - TizianaFerrario : Nuova apertura di #PapaFrancesco alle #donne.Potranno leggere la Parola di Dio durante le messe, svolgere un serviz… - fabulouisssss : Parappappapparara Parappappapparara Parappappapparara Pa pa pa (immaginate il motivetto di Uomini & Donne e potrete… - MarlaSi84440940 : Ma scusate, chi se ne frega di riequilibrare il numero tra uomini e donne? Se il pubblico ha votato per far prosegu… -